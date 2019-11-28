В Совфеде оценили сообщения СМИ о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
- РИА Новости
Как отметил сенатор, в Европе пришли к выводу, что с Россией нужно договариваться.
«Макрон же говорит, что надо не только договариваться, но и сотрудничать. И это может дать очень серьёзные плоды», — сказал Клинцевич.
По его словам, готовность Макрона — правильная и нужная тенденция, которая имеет перспективу.
«Вопрос создания единой для России и Европы архитектуры безопасности крайне важен», — добавил он.
Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на ответное письмо Макрона Путину, рассказало о реакции французского президента на письмо российского лидера.