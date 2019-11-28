МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай непременно примет решительные контрмеры в связи с принятием в США закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
МИД Китая предупредил США о контрмерах из-за закона по Гонконгу
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что «никому не стоит недооценивать решимость защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

Как отмечает РИА Новости, при этом представитель МИД КНР не стал уточнять, какие именно меры и в какой срок будут приняты.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».

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