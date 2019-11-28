Заместитель Моралеса заявил о готовности стать кандидатом на выборах

Андронико Родригес сообщил, что готов баллотироваться в президенты Боливии от левых сил.

«Если национальные руководящие органы MAS (левая партия экс-президента Эво Моралеса «Движение к социализму» — RT) поддержат меня и это встретит одобрение президента Эво, у меня не будет другого выхода, но это очень сложный момент, и ответственность будет очень высока», — приводит РИА Новости слова Родригеса.

Ранее нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.

24 ноября временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала закон о проведении в стране всеобщих выборов.