Россия не будет обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского

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Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Фёдоров сообщил, что Москва не будет обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского €34 тыс.
Россия не будет обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
  • РИА Новости

«Это не самое плохое для нас решение», — цитирует РИА Новости Фёдорова.

Он добавил, что Россия выплатит сумму «в установленный трёхмесячный срок».

27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации.

Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.

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