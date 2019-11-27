Россия не будет обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
- РИА Новости
«Это не самое плохое для нас решение», — цитирует РИА Новости Фёдорова.
Он добавил, что Россия выплатит сумму «в установленный трёхмесячный срок».
27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации.
Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.