Россия не будет обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Фёдоров сообщил, что Москва не будет обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского €34 тыс.

«Это не самое плохое для нас решение», — цитирует РИА Новости Фёдорова.

Он добавил, что Россия выплатит сумму «в установленный трёхмесячный срок».

27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации.

Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.