Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

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Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
  • Reuters

«Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трёхмесячного срока», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отметили в министерстве, суд признал необоснованной жалобу на «произвольный» характер лишения свободы Магнитского в России. 

27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации. 

Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года после почти года в заключении.

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