Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
- Reuters
«Рассматриваемое постановление не вступило в силу, в связи с чем решение по вопросу его обжалования в большой палате ЕСПЧ будет принято Минюстом России по итогам изучения в течение установленного трёхмесячного срока», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отметили в министерстве, суд признал необоснованной жалобу на «произвольный» характер лишения свободы Магнитского в России.
27 августа ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации.
Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года после почти года в заключении.