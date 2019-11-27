Эстония поможет Украине в создании территориальной обороны

Минобороны Эстонии и Украины договорились сотрудничать в создании территориальной обороны. Согласно подписанной декларации, эстонские военные поделятся своим опытом «в области создания территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев».

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Эстонии. Соответствующие договорённости были достигнуты по итогам встречи глав ведомств Юри Луйка и Андрея Загороднюка.

«Практическая помощь Эстонии в продвижении оборонного потенциала Украины будет продолжена и будет охватывать ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты», — сказал Луйк.

В октябре Киев и Вашингтон обсудили вопросы функционирования и развития ОПК Украины, а также потребности ВС Украины в вооружении и военной технике.