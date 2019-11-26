Президент Палестины пригласил Путина в Вифлеем на Рождество

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что направил приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Вифлеем на Рождество в 2020 году.

«Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно — в Вифлееме, в частности, во время рождественских праздников», — цитирует его РИА Новости.

Аббас также рассказал, что его связывают с Путиным тёплые дружеские отношения.

«Это будет большой честью для нас... нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!» — подчеркнул он.

Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в стране ожидают визит Путина в начале 2020 года.