Президент Палестины пригласил Путина в Вифлеем на Рождество

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что направил приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Вифлеем на Рождество в 2020 году.
Президент Палестины пригласил Путина в Вифлеем на Рождество
  • Reuters

«Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно — в Вифлееме, в частности, во время рождественских праздников», — цитирует его РИА Новости.

Аббас также рассказал, что его связывают с Путиным тёплые дружеские отношения. 

«Это будет большой честью для нас... нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!» — подчеркнул он.

Ранее палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в стране ожидают визит Путина в начале 2020 года.

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