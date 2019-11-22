В Палестине ожидают визит Путина в начале 2020 года

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Российский лидер Владимир Путин может посетить Палестину в начале 2020 года, заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.
В Палестине ожидают визит Путина в начале 2020 года
  • РИА Новости

«Президент России, как предполагается, посетит Палестину в начале следующего года. Надеюсь, что этот визит будет во благо наших народов», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее стало известно, что Путин приедет в Израиль в январе 2020 года на День памяти жертв холокоста и примет участие в открытии монумента, посвящённого жертвам Второй мировой войны и блокады Ленинграда.

В интервью RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya Путин отметил, что в Израиле проживают около полутора миллионов выходцев из бывшего Советского Союза, что делает Израиль почти русскоговорящим государством.

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