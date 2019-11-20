Путин планирует приехать в Израиль в январе

Президент России Владимир Путин планирует посетить Израиль в середине января 2020 года по случаю Дня памяти жертв Холокоста, а также по случаю открытия монумента в память о жертвах Второй мировой войны и блокады Ленинграда в частности.

Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняется, об этом Путин заявил во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

По словам президента, взаимодействие с Израилем имеет серьёзное значение.

«И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что почти полтора миллиона израильских граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза, а Израиль является почти русскоговорящей страной.