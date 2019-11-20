Путин планирует приехать в Израиль в январе
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняется, об этом Путин заявил во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.
По словам президента, взаимодействие с Израилем имеет серьёзное значение.
«И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что почти полтора миллиона израильских граждан являются выходцами из бывшего Советского Союза, а Израиль является почти русскоговорящей страной.