Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе встречи в Баку с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем обсудил безопасность в Европе, а также перспективы возобновления диалога между ведомствами.
Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о... возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах», — отметили в министерстве.

В конце августа сообщалось, что Герасимов и Пич в телефонном разговоре выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности.

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