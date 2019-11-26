Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе встречи в Баку с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем обсудил безопасность в Европе, а также перспективы возобновления диалога между ведомствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о... возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах», — отметили в министерстве.

В конце августа сообщалось, что Герасимов и Пич в телефонном разговоре выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности.