Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Военачальники обменялись мнениями о... возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах», — отметили в министерстве.
В конце августа сообщалось, что Герасимов и Пич в телефонном разговоре выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности.