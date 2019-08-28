Глава Военного комитета НАТО провёл телефонный разговор с Герасимовым

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Пресс-служба НАТО сообщила, что председатель Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым.
Глава Военного комитета НАТО провёл телефонный разговор с Герасимовым
  • Reuters

«Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что стороны выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и предсказуемости и договорились продолжать контакты.

Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области.

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