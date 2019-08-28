Глава Военного комитета НАТО провёл телефонный разговор с Герасимовым
- Reuters
«Председатель военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов провели телефонный разговор 28 августа», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что стороны выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и предсказуемости и договорились продолжать контакты.
Ранее сообщалось, что Герасимов и председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области.