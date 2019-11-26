Число жертв землетрясения в Албании достигло 14

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Число погибших в результате землетрясения вблизи албанской столицы Тираны достигло 14, пишет Associated Press со ссылкой на Минобороны. Спасатели продолжают искать выживших под завалами разрушенных домов.
Число жертв землетрясения в Албании достигло 14
  • Reuters

Как отмечает агентство, в результате землетрясения в Албании были разрушены три жилых дома, под завалами которых могут находиться люди.

В настоящее время спасатели с помощью экскаваторов пытаются их освободить.

«В это драматичное время мы должны сохранять спокойствие и поддерживать друг друга, чтобы пережить эту трагедию», —заявил премьер-министр страны Эди Рама.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек пострадали при землетрясении в Албании.

Франция, Турция, Греция, Италия, Черногория и Сербия уже предложили Албании свою помощь для устранения последствий природного бедствия.

Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли в Албании в ночь на 26 ноября.

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