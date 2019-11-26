Число жертв землетрясения в Албании достигло 14
- Reuters
Как отмечает агентство, в результате землетрясения в Албании были разрушены три жилых дома, под завалами которых могут находиться люди.
В настоящее время спасатели с помощью экскаваторов пытаются их освободить.
«В это драматичное время мы должны сохранять спокойствие и поддерживать друг друга, чтобы пережить эту трагедию», —заявил премьер-министр страны Эди Рама.
Ранее сообщалось, что свыше 600 человек пострадали при землетрясении в Албании.
Франция, Турция, Греция, Италия, Черногория и Сербия уже предложили Албании свою помощь для устранения последствий природного бедствия.
Подземные толчки магнитудой 6,4 произошли в Албании в ночь на 26 ноября.