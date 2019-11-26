Ряд стран предложили Албании свою помощь в связи с землетрясением

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Албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что ряд государств выразили готовность помочь Албании в связи с мощным землетрясением.
Ряд стран предложили Албании свою помощь в связи с землетрясением
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, на печальные события в Албании откликнулись президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, итальянский лидер Джузеппе Конте и другие.

Рама также добавил, что Черногория и Сербия уже направили своих специалистов в страну, чтобы оказать помощь пострадавшим албанцам.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от столицы Албании Тираны. Согласно последним данным, в результате подземных толчков шесть человек погибли и 325 пострадали.

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