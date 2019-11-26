Ряд стран предложили Албании свою помощь в связи с землетрясением
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, на печальные события в Албании откликнулись президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, итальянский лидер Джузеппе Конте и другие.
Рама также добавил, что Черногория и Сербия уже направили своих специалистов в страну, чтобы оказать помощь пострадавшим албанцам.
Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от столицы Албании Тираны. Согласно последним данным, в результате подземных толчков шесть человек погибли и 325 пострадали.