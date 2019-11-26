Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.

Reuters

Об этом сообщает Faktor со ссылкой на Минздрав страны. Между тем Associated Press уточняет, что число погибших возросло до шести. Такие данные приводит Министерство обороны. Ранее сообщалось о пяти погибших. Магнитуда землетрясения составила 6,4.