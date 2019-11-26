Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

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Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
  • Reuters

Об этом сообщает Faktor со ссылкой на Минздрав страны.

Между тем Associated Press уточняет, что число погибших возросло до шести. Такие данные приводит Министерство обороны.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Магнитуда землетрясения составила 6,4.

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