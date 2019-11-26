Посольство США отреагировало на землетрясение в Албании

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Посольство США в Албании выразило соболезнования албанцам в связи с сильным землетрясением.
Посольство США отреагировало на землетрясение в Албании
  • Reuters

Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«Соединённые Штаты выражают глубочайшие соболезнования всем семьям и общинам, пострадавшим от землетрясения», — указывается в сообщении.

В посольстве добавили, что США продолжат внимательно следить за ситуацией и готовы предложить помощь албанской стороне.

Ранее албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что ряд государств выразили готовность помочь Албании в связи с мощным землетрясением.

Ночью 26 ноября землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалёку от столицы Албании Тираны. Согласно последним данным, в результате подземных толчков пострадали более 600 человек. Также есть погибшие.

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