Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флоранс Парли.
Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«26 ноября по просьбе французской стороны министр обороны России генерал армии Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии», — указывается в заявлении.

Предыдущая беседа глав Минобороны России и Франции прошла 11 октября.

7 октября Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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