Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.
«26 ноября по просьбе французской стороны министр обороны России генерал армии Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии», — указывается в заявлении.
Предыдущая беседа глав Минобороны России и Франции прошла 11 октября.
7 октября Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.