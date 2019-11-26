Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Франции Флоранс Парли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«26 ноября по просьбе французской стороны министр обороны России генерал армии Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Парли. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии», — указывается в заявлении.

Предыдущая беседа глав Минобороны России и Франции прошла 11 октября.

7 октября Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Тогда разговор состоялся по инициативе американской стороны.