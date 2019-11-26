Заместитель главы аппарата Белого дома решил уйти в отставку
- РИА Новости
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Об этом сообщает The Washington Post.
Как указывает издание, в администрации президента США он отвечал за распределение правительственных ресурсов среди помощников президента, за зарубежные поездки сотрудников администрации и был ответственным за военный офис в Белом доме.
«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честностью», — заявил газете президент США Дональд Трамп.
Отмечается, что Уолш работал в федеральном правительстве в течение 28 лет.
Ранее Трамп сообщил, что министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС США Ричарда Спенсера.