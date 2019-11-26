Заместитель главы аппарата Белого дома решил уйти в отставку

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Уолш принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как указывает издание, в администрации президента США он отвечал за распределение правительственных ресурсов среди помощников президента, за зарубежные поездки сотрудников администрации и был ответственным за военный офис в Белом доме.

«Дэн Уолш — фантастический член команды, он служил Белому дому и моей администрации с предельным профессионализмом и честностью», — заявил газете президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что Уолш работал в федеральном правительстве в течение 28 лет.

Ранее Трамп сообщил, что министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС США Ричарда Спенсера.