Не менее 50 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила, что в больницу после мощного землетрясения, произошедшего недалеко от Тираны, были доставлены порядка 50 человек с различными травмами.

«Мы находимся в режиме ожидания с медицинскими бригадами во всех больницах», — сказала она.

Как пишет издание Faktor, землетрясение было зафиксировано около 03:54 утра.

В результате было разрушено несколько зданий, из-под обломков удалось спасти двоих детей.

По словам очевидца, под завалами могут находиться десятки людей.

Магнитуда землетрясения составила 6,4. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км от города Мамурраш.

Отмечается, что это сильнейшее землетрясение в стране за последние 30 лет.