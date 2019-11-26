США и Болгария заявили о планах развивать взаимодействие в обороне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщили о планах развивать взаимодействие в сфере оборонной промышленности.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«США и Болгария планируют углублять партнёрство в области оборонных технологий и промышленности... Болгария обязуется уделить должное внимание предложениям американских оборонных компаний, которые хотят конкурировать на болгарском рынке», — указано в документе.

Отмечается, что стороны также намерены продолжать «сотрудничество в сфере уничтожения избыточных обычных вооружений».

Также Соединённые Штаты высоко оценивают обязательства Болгарии по увеличению расходов на оборону, которая к 2024 году планирует выполнить свои «долгосрочные обязательства по оборонным расходам НАТО».

В октябре госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с Борисовым, в ходе которого стороны обсудили способы укрепления партнёрства стран и противостояние «злонамеренному влиянию» в регионе.

Отмечалось, что ещё одной темой разговора стала важность диверсификации в энергетике.