Медведев оценил важность «Северного потока — 2» для России и Финляндии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о положительном влиянии реализации «Северного потока — 2» на товарооборот с Финляндией.
Медведев оценил важность «Северного потока — 2» для России и Финляндии
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Подводя итоги встречи с финским коллегой Антти Ринне, премьер отметил, что есть возможность достичь показателей товарооборота 2008 года, когда он достигал $22 млрд.

В 2018 году показатель приблизился к $15 млрд, уточнил он.

«На росте товарооборота сказалась реализация важного этапа строительства газопровода «Северный поток — 2». Финские предприятия, два порта участвовали в работах по прокладке труб», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что финские инвестиции в Россию достигли $14 млрд.

В августе президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.

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