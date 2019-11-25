Медведев оценил важность «Северного потока — 2» для России и Финляндии
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Подводя итоги встречи с финским коллегой Антти Ринне, премьер отметил, что есть возможность достичь показателей товарооборота 2008 года, когда он достигал $22 млрд.
В 2018 году показатель приблизился к $15 млрд, уточнил он.
«На росте товарооборота сказалась реализация важного этапа строительства газопровода «Северный поток — 2». Финские предприятия, два порта участвовали в работах по прокладке труб», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он добавил, что финские инвестиции в Россию достигли $14 млрд.
В августе президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.