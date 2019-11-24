Джонсон опроверг информацию о готовящемся сокращении численности армии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство не планирует сокращать численность вооружённых сил страны, а намерено, напротив, увеличить финансирование армии.
Джонсон опроверг информацию о готовящемся сокращении численности армии
  • Reuters

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооружённых сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование вооружённых сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов (от ВВП на оборону. — RT)», — приводит The Sun его заявление во время официального представления манифеста Консервативной партии.

Джонсон также пообещал ежегодно увеличивать финансирование армии на 0,5% выше инфляции.

The Sunday Times писала, что британское правительство намерено сократить численность сухопутных войск с 73 тыс. до 60—65 тыс. человек с целью экономии.

Ранее Джонсон пообещал провести дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом до католического Рождества в случае победы своей партии на выборах.

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