В Госдуме оценили заявление США о нежелании НАТО конфликта с Россией

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что западные страны не желают вступать в конфликт с Россией.
В Госдуме оценили заявление США о нежелании НАТО конфликта с Россией
  • РИА Новости

По словам Бальбека, НАТО «пытается играть в доброго и злого полицейского» и в данный момент альянс «показывает открытые ладони и демонстрирует миролюбие».

Как считает депутат, в организации могут ожидать, что Москва «к этому предложению отнесётся более благосклонно».

«Тогда можно будет разговаривать о каких-то проблемных вопросах, потому что все... прекрасно понимают, что грозить России военной силой... бесполезно — с Москвой можно только договариваться», — заявил Бальбек.

Ранее О'Брайен заявил, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить