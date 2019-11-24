В Госдуме оценили заявление США о нежелании НАТО конфликта с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что западные страны не желают вступать в конфликт с Россией.

По словам Бальбека, НАТО «пытается играть в доброго и злого полицейского» и в данный момент альянс «показывает открытые ладони и демонстрирует миролюбие».

Как считает депутат, в организации могут ожидать, что Москва «к этому предложению отнесётся более благосклонно».

«Тогда можно будет разговаривать о каких-то проблемных вопросах, потому что все... прекрасно понимают, что грозить России военной силой... бесполезно — с Москвой можно только договариваться», — заявил Бальбек.

Ранее О'Брайен заявил, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны».