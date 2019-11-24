В Госдуме оценили заявление США о нежелании НАТО конфликта с Россией
- РИА Новости
По словам Бальбека, НАТО «пытается играть в доброго и злого полицейского» и в данный момент альянс «показывает открытые ладони и демонстрирует миролюбие».
Как считает депутат, в организации могут ожидать, что Москва «к этому предложению отнесётся более благосклонно».
«Тогда можно будет разговаривать о каких-то проблемных вопросах, потому что все... прекрасно понимают, что грозить России военной силой... бесполезно — с Москвой можно только договариваться», — заявил Бальбек.
Ранее О'Брайен заявил, что Запад «не желает конфликтовать с Россией и не хочет с ней войны».