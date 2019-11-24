Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.

Как сообщает РИА Новости, о соответствующем эпизоде Лавров вспомнил в связи с 100-летней годовщиной со дня рождения Трояновского.

По словам министра, во время одной из Генассамблей ООН Трояновского и его коллегу из США около переговорной комнаты облили красной краской радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций.

В связи с произошедшим советский дипломат пошутил, что «лучше быть красным, чем мёртвым». Данная фраза была пародийной отсылкой к статье Бертрана Рассела о политике времён холодной войны «Лучше быть мёртвым, чем красным» и стала в итоге мемом в кругах ООН.

По словам Лаврова, в этом эпизоде проявилась находчивость, которая отличала Трояновского в любых делах.

В сентябре 2018 года Лавров показал журналисту свой любимый мем про людей, которых британские власти подозревают в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.