В Румынии начался второй тур президентских выборов

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Второй тур президентских выборов стартовал 24 ноября в Румынии.

Об этом сообщает ТАСС.

За пост главы страны будут бороться выигравшие первый тур выборов действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией, и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ.

Отмечается, что голосование проходит на 18 748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошёл 10 ноября, по его итогам во второй тур прошли Йоханнис и Дэнчилэ.

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