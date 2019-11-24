В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал 24 ноября в Румынии.

Об этом сообщает ТАСС.

За пост главы страны будут бороться выигравшие первый тур выборов действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией, и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ.

Отмечается, что голосование проходит на 18 748 избирательных участках в стране и 835 участках за рубежом.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошёл 10 ноября, по его итогам во второй тур прошли Йоханнис и Дэнчилэ.