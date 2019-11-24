Папа Римский призвал к сохранению договоров о нераспространении ЯО
«Мы должны никогда не уставать работать и решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение», — цитирует ТАСС Папу Римского.
Папа отметил, что по его убеждению, мир может и должен существовать без ядерного оружия.
Он также добавил, что ядерное оружие не может защитить от угроз национальной безопасности и международной стабильности.
18 ноября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что кризис в сфере контроля над вооружениями из-за действий США углубляется.