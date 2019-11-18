Лавров обвинил США в кризисе системы контроля над вооружениями
- РИА Новости
«Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется, в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединённых Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он отметил, что предложенные Москвой меры, которые могли обеспечить жизнеспособность соглашения, были отвергнуты.
По его словам, в настоящее время под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
Министр также напомнил об официальном отказе Вашингтона ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и о планах по размещению ударных вооружений в космосе.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил мнение, что СНВ-III прекратит действие вслед за ДРСМД.