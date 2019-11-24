Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla
«На данный момент поступило 146 тыс. заказов на Cybertruck», — написал Маск в своём Twitter.
146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor— Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.
Бизнесмен уточнил, что 42% заказчиков желают приобрести транспортное средство с двумя моторами, 41% — с тремя, и 17% — с одним мотором.
Он также подчеркнул, что такое количество заказов поступило в условиях отсутствия рекламы.
With no advertising & no paid endorsement— Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.
Ранее Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.