Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla

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Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck.

«На данный момент поступило 146 тыс. заказов на Cybertruck», — написал Маск в своём Twitter.

Бизнесмен уточнил, что 42% заказчиков желают приобрести транспортное средство с двумя моторами, 41% — с тремя, и 17% — с одним мотором.

Он также подчеркнул, что такое количество заказов поступило в условиях отсутствия рекламы.

Ранее Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.

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