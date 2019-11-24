Маск сообщил о 146 тысячах заказов на пикап от Tesla

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck.

«На данный момент поступило 146 тыс. заказов на Cybertruck», — написал Маск в своём Twitter.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.

Бизнесмен уточнил, что 42% заказчиков желают приобрести транспортное средство с двумя моторами, 41% — с тремя, и 17% — с одним мотором.

Он также подчеркнул, что такое количество заказов поступило в условиях отсутствия рекламы.

With no advertising & no paid endorsement — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.

Ранее Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.