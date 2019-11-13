Tesla построит свой завод рядом с Берлином

Глава Tesla Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.

Как сообщает Axios, руководство компании планирует запустить завод в 2021 году.

В январе Маск сообщил о начале строительства завода Tesla в Шанхае. Производство электромобилей, по словам предпринимателя, начнётся в конце года.