Tesla построит свой завод рядом с Берлином
Глава Tesla Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.
- Reuters
Как сообщает Axios, руководство компании планирует запустить завод в 2021 году.
В январе Маск сообщил о начале строительства завода Tesla в Шанхае. Производство электромобилей, по словам предпринимателя, начнётся в конце года.
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