Tesla построит свой завод рядом с Берлином

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Глава Tesla Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей, который будет находиться в Германии около Берлина.
Tesla построит свой завод рядом с Берлином
  • Reuters

Как сообщает Axios, руководство компании планирует запустить завод в 2021 году.

В январе Маск сообщил о начале строительства завода Tesla в Шанхае. Производство электромобилей, по словам предпринимателя, начнётся в конце года.

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