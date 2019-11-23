Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры
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Об этом говорится на сайте украинского лидера.
Отмечается, что Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах, поблагодарил его за сохранение антироссийских санкций и выразил надежду на постепенную либерализацию канадской стороной визового режима для граждан Украины.
Трюдо в свою очередь положительно оценил проводящиеся на Украине реформы и пообещал оказывать Киеву активную помощь в этом направлении.
Ранее президент Украины провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.