Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры
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Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах, поблагодарил его за сохранение антироссийских санкций и выразил надежду на постепенную либерализацию канадской стороной визового режима для граждан Украины.

Трюдо в свою очередь положительно оценил проводящиеся на Украине реформы и пообещал оказывать Киеву активную помощь в этом направлении.

Ранее президент Украины провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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