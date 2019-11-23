Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала японским коллегам перечень того, что вызывает озабоченность относительно безопасности России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать», — сказал он.

Вместе с этим министр выразил надежду, что Россия и Япония продолжат диалог по этому вопросу.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить