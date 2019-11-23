Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала японским коллегам перечень того, что вызывает озабоченность относительно безопасности России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать», — сказал он.

Вместе с этим министр выразил надежду, что Россия и Япония продолжат диалог по этому вопросу.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.