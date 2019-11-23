Россия высказала Японии свою озабоченность военным альянсом Токио и Вашингтона
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать», — сказал он.
Вместе с этим министр выразил надежду, что Россия и Япония продолжат диалог по этому вопросу.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.