Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик

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Три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в колумбийском департаменте Каука.

Об этом сообщает El Tiempo.

«Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, три человека погибли и десять получили ранения.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что комендантский час введён в трёх районах Боготы из-за протестов.

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