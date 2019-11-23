Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик

Три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в колумбийском департаменте Каука.

Об этом сообщает El Tiempo.

«Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света», — указывается в заявлении.

#AtenciónComunidadET Acaba de explotar un carro bomba en Santander de Quilichao, Cauca, en inmediaciones de la nueva estación de Policía. El municipio se quedó sin luz. Se desconoce el número de heridos. pic.twitter.com/xJIhlMmsc2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 23 ноября 2019 г.

По предварительным данным, три человека погибли и десять получили ранения.

Atacan estación de Policía en Santander de Quilichao, Cauca. La cifra preliminar es tres muertos y 10 heridos. #EnDesarrollopic.twitter.com/dqtQbyJ8lB — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 23 ноября 2019 г.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что комендантский час введён в трёх районах Боготы из-за протестов.