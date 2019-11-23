В конгрессе обратились к помощнику Трампа по вопросу открытого неба

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Члены палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Адам Смит написали письмо советнику президента США Дональда Трампа Роберту О'Брайену, в котором призвали прокомментировать сообщения о планах Вашингтона по одностороннему выходу из Договора по открытому небу.

«Мы пишем вам, чтобы высказать свои соображения по поводу Договора по открытому небу», — говорится в тексте письма.

Энгел и Смит отмечают, что договор играет важную роль в обеспечении евроатлантической безопасности, уточняя, что он позволяет США и их союзникам «отслеживать военные манёвры России».

«Мы просим вас прояснить позицию администрации по Договору по открытому небу», — добавили конгрессмены.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на два источника написала, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».

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