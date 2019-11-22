МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.

«Случалось, например, что приглашённые представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно», — сказала Линде в интервью Aftonbladet.

Она также обратила внимание, что ряд СМИ освещают только негативные события в Швеции.

Глава МИД призвала работать над тем, чтобы «поставить заслон дезинформации» и показать, что власти делают всё для решения проблем.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на площади в Мальмё погиб 15-летний подросток.

Линде возглавила шведское внешнеполитическое ведомство в сентябре 2019 года.