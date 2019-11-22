МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом. По её словам, его всё чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.

«Случалось, например, что приглашённые представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно», — сказала Линде в интервью Aftonbladet.

Она также обратила внимание, что ряд СМИ освещают только негативные события в Швеции.

Глава МИД призвала работать над тем, чтобы «поставить заслон дезинформации» и показать, что власти делают всё для решения проблем.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на площади в Мальмё погиб 15-летний подросток

Линде возглавила шведское внешнеполитическое ведомство в сентябре 2019 года. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить