В результате стрельбы в Швеции погиб подросток
- Reuters
Согласно информации правоохранительных органов, неизвестные открыли огонь в пиццерии. Свидетели инцидента заявили, что преступники скрылись с места ЧП на велосипедах.
По данным агентства, стрельба была открыта всего через несколько минут после взрыва бомбы, установленной в машине в другом районе Мальмё. Данных о пострадавших в результате инцидента не приводится.
Полиция пока не располагает информацией о связи этих двух преступлений.
4 ноября в городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.