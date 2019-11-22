У берегов Ливии обнаружены тела шести мигрантов

Короткая ссылка
Тела шести мигрантов обнаружены на ливийском побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Международная организация по миграции.
У берегов Ливии обнаружены тела шести мигрантов
  • Reuters

Отмечается, что около 90 мигрантов были спасены ливийской береговой охраной.

21 ноября сообщалось, что за последние 48 часов в Средиземном море были обнаружены по меньшей мере девять лодок с более чем 600 мигрантами на борту.

В сентябре около берегов Ливии перевернулась лодка, на борту которой находились более 50 мигрантов.

В июле у берегов Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить