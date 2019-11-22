У берегов Ливии обнаружены тела шести мигрантов
- Reuters
🚨 Breaking:— IOM Libya (@IOM_Libya) 22 ноября 2019 г.
At least 6 bodies of migrants washed up on the shore of Khums, Libya this morning.
Some 90 others were just picked up by the Libyan coast guard.
Отмечается, что около 90 мигрантов были спасены ливийской береговой охраной.
21 ноября сообщалось, что за последние 48 часов в Средиземном море были обнаружены по меньшей мере девять лодок с более чем 600 мигрантами на борту.
В сентябре около берегов Ливии перевернулась лодка, на борту которой находились более 50 мигрантов.
В июле у берегов Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов.