У берегов Ливии обнаружены тела шести мигрантов

Тела шести мигрантов обнаружены на ливийском побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

🚨 Breaking:



At least 6 bodies of migrants washed up on the shore of Khums, Libya this morning.



Some 90 others were just picked up by the Libyan coast guard. — IOM Libya (@IOM_Libya) 22 ноября 2019 г.

Отмечается, что около 90 мигрантов были спасены ливийской береговой охраной.

21 ноября сообщалось, что за последние 48 часов в Средиземном море были обнаружены по меньшей мере девять лодок с более чем 600 мигрантами на борту.

В сентябре около берегов Ливии перевернулась лодка, на борту которой находились более 50 мигрантов.

В июле у берегов Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов.