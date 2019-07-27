У берегов Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов

Официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем сообщил, что береговая охрана страны спасла 25 июля 269 нелегальных мигрантов у берегов Ливии в ходе нескольких спасательных операций, передаёт РИА Новости.

«На основании заявления, патрулю прибрежной охраны Триполи удалось... 25 июля 2019 года спасти 87 нелегальных мигрантов на резиновой лодке, все они мужчины», — заявил Касем.

Также он сообщил, что «25 июля 2019 года удалось спасти 182 нелегальных мигрантов на двух резиновых лодках в рамках двух отдельных спасательных операций, среди них девять женщин и двое детей».

Ранее сообщалось, что отрядам береговой охраны Королевского морского флота Марокко удалось спасти 161 нелегального мигранта в Средиземном море.