В Госдуме прокомментировали слова Меркель об отношениях с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости добрососедских отношений с Россией.

«Ни для кого не секрет, что Меркель относится к числу политиков-прагматиков. Германия — одна из стран, наиболее заинтересованных в экономических связях с Россией, поскольку стремится обеспечить гарантированные поставки энергоносителей. Это очень важно для немецкой экономики», — считает депутат.

По словам Новикова, из-за «прагматического интереса» немецкий канцлер занимает адекватную позицию в отношении России и делает подобные заявления.

«Тем не менее, это не отменяет того факта, что Германия — часть евроатлантического сообщества, активный участник НАТО. В рамках своего внешнеполитического курса, который формируется с учётом данных обстоятельств, Германия участвует в плотике санкций против нашей страны, в размещении ряда военных баз у российских границ. Но Меркель своим заявлением определяет приоритеты в отношениях с Россией. Однако вектор немецкой политики всё равно по-прежнему укладывается в рамки евроатлантического курса», — заключил он.

Ранее, выступая на съезде Христианско-демократического союза в Лейпциге, Меркель заявила о необходимости добрососедских отношений с Россией, несмотря на существующие сложности.