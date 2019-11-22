Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

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Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
  • РИА Новости

«Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Чернякова», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил представитель ведомства, Черняков будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.

Ранее Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать Чернякова в Россию, где он обвиняется в мошенничестве на 12 млрд рублей при получении кредита в Банке Москвы.

Мужчину задержали в Польше по ордеру Интерпола в декабре 2017 года.

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