Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
- РИА Новости
«Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Чернякова», — приводит ТАСС его слова.
Как отметил представитель ведомства, Черняков будет доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя.
Ранее Окружной суд Варшавы разрешил экстрадировать Чернякова в Россию, где он обвиняется в мошенничестве на 12 млрд рублей при получении кредита в Банке Москвы.
Мужчину задержали в Польше по ордеру Интерпола в декабре 2017 года.