В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии
- РИА Новости
По его словам, в МИД пока нет точной информации о числе террористов, которые могли оказаться на свободе.
«Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, речь идёт о нескольких сотнях сбежавших из мест заключения игиловцев», — заявил он.
Сыромолотов добавил, что у Москвы это вызывает серьёзное беспокойство, так как освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ.
«По большому счёту всё это стало возможным из-за общей эскалации напряжённости в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии», — заявил он.
11 ноября в МВД Турции сообщили, что начали депортировать боевиков ИГ в страны происхождения.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.