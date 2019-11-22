В МИД России сообщили о побеге нескольких сотен боевиков ИГ в Сирии

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что после турецкой операции в Сирии несколько сотен террористов «Исламского государства»* оказались на свободе.

По его словам, в МИД пока нет точной информации о числе террористов, которые могли оказаться на свободе.

«Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, речь идёт о нескольких сотнях сбежавших из мест заключения игиловцев», — заявил он.

Сыромолотов добавил, что у Москвы это вызывает серьёзное беспокойство, так как освободившиеся боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала ИГ.

«По большому счёту всё это стало возможным из-за общей эскалации напряжённости в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии», — заявил он.

11 ноября в МВД Турции сообщили, что начали депортировать боевиков ИГ в страны происхождения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.