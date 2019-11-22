Помпео призвал власти Боливии ускорить подготовку к выборам

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Боливии ускорить процесс продвижения к свободным выборам.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, говорится, что необходимо «обеспечить всем боливийцам возможность как можно скорее принять участие в подлинно свободных и справедливых выборах, отражающих их волю».

Также Помпео призвал «все стороны воздержаться от любого насилия, соблюдать верховенство права и уважать права всех граждан на участие в построении будущего Боливии независимо от их взглядов».

Ранее ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.

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