СМИ: Самолёт Turkish Airlines повредил шасси при посадке в Одессе

Самолёт Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в аэропорту Одессы.

Как пишет «Думская», лётчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг.

Отмечается, что самолёт Стамбул — Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси.

«Потерявший колесо борт TC-JGZ остановился на взлётно-посадочной полосе между третьей и четвёртой рулёжными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который в среду, 20 ноября, посетил Станицу Луганскую, задержался в Харьковской области из-за поломки самолёта.