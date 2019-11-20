СМИ: Зеленский застрял в Харьковской области из-за поломки самолёта
Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на информированный источник.
«Не завелись», — заявил собеседник.
Отмечается, что неисправность самолёта Ан была обнаружена до вылета.
В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолёт Airbus.
20 ноября Зеленский посетил пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.