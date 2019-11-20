СМИ: Зеленский застрял в Харьковской области из-за поломки самолёта

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Президент Украины Владимир Зеленский, который в среду посетил Станицу Луганскую, задержался в Харьковской области из-за поломки самолёта.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на информированный источник.

«Не завелись», — заявил собеседник.

Отмечается, что неисправность самолёта Ан была обнаружена до вылета.

В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолёт Airbus.

20 ноября Зеленский посетил пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.

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