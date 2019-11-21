Патрушев и глава МВД Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сфере безопасности и ситуацию на Балканском полуострове.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Встреча Патрушева и Стефановича состоялась в Москве.

«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове», — заявили в Совбезе.

Ранее Патрушев заявил, что попытки ограничить роль России на международной арене становятся всё более настойчивыми.