Патрушев и глава МВД Сербии обсудили ситуацию на Балканах
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.
Встреча Патрушева и Стефановича состоялась в Москве.
«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове», — заявили в Совбезе.
Ранее Патрушев заявил, что попытки ограничить роль России на международной арене становятся всё более настойчивыми.