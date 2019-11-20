Патрушев оценил попытки ограничить влияние России на мировые процессы
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- РИА Новости
«Путём фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы», — цитирует Интерфакс Патрушева.
Также он отметил, что попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижении победы в Великой Отечественной войне становятся всё более настойчивыми, в связи с чем необходимо защищать историческое наследие победы от искажений и спекуляций.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
Как отмечал телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН, историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе.