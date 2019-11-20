Патрушев оценил попытки ограничить влияние России на мировые процессы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что попытки ограничить роль России на международной арене становятся всё более настойчивыми.

«Путём фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы», — цитирует Интерфакс Патрушева.

Также он отметил, что попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижении победы в Великой Отечественной войне становятся всё более настойчивыми, в связи с чем необходимо защищать историческое наследие победы от искажений и спекуляций.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.

Как отмечал телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН, историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе.