Патрушев оценил попытки ограничить влияние России на мировые процессы

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что попытки ограничить роль России на международной арене становятся всё более настойчивыми.
Патрушев оценил попытки ограничить влияние России на мировые процессы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Путём фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы», — цитирует Интерфакс Патрушева.

Также он отметил, что попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижении победы в Великой Отечественной войне становятся всё более настойчивыми, в связи с чем необходимо защищать историческое наследие победы от искажений и спекуляций.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.

Как отмечал телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН, историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе.

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