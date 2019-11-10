Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю
  • Reuters

«Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны. И выставка, которую мы сегодня открываем, является одним из очень важных, конкретных вкладов в эти начинания», — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что министр принял участие в открытии выставки в Ереване в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В мае российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны.

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с ФАН заявил, что историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе.

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