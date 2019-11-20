Помпео обсудил с главой МИД Турции вопросы обороны и безопасности

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Госсекретарь США Майк Помпео в среду обсудил на встрече в Брюсселе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы обороны и безопасности.
Помпео обсудил с главой МИД Турции вопросы обороны и безопасности
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили двусторонние отношения США и Турции, сосредоточившись на двусторонней и многосторонней безопасности и обороне», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому коллеге письмо, в котором глава Белого дома призывал турецкого лидера «не валять дурака».

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