США заявили о готовности заключить соглашения по вооружениям с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о готовности Вашингтона к заключению новых соглашений с Россией по контролю над вооружениями, но при условии участия в них Китая.

Об этом она сказала во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.

По её словам, США «определённо открыты для новых соглашений по контролю над вооружениями».

«Мы ищем сейчас другие соглашения, которые могли бы включать Россию и Китай», — цитирует ТАСС Хатчисон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о кризисе в сфере контроля над вооружениями из-за действий Соединённых Штатов.