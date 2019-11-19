США заявили о готовности заключить соглашения по вооружениям с Россией

Короткая ссылка
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о готовности Вашингтона к заключению новых соглашений с Россией по контролю над вооружениями, но при условии участия в них Китая.
США заявили о готовности заключить соглашения по вооружениям с Россией
  • Reuters

Об этом она сказала во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.

По её словам, США «определённо открыты для новых соглашений по контролю над вооружениями».

«Мы ищем сейчас другие соглашения, которые могли бы включать Россию и Китай», — цитирует ТАСС Хатчисон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о кризисе в сфере контроля над вооружениями из-за действий Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить