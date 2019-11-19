Россия заявила о возвращении в Сирию 700 беженцев за сутки
- РИА Новости
Как сообщается в информационном бюллетене, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись в САР 197 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 552 человека.
«В места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца», — говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция в Эль-Марзраа. Российская сторона предоставила нуждающимся жителям Сирии 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.
Ранее сообщалось, что Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии.