Россия заявила о возвращении в Сирию 700 беженцев за сутки

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В российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев заявили о возвращении в Сирию более 700 человек за минувшие сутки, передаёт ФАН.
Россия заявила о возвращении в Сирию 700 беженцев за сутки
  • РИА Новости

Как сообщается в информационном бюллетене, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись в САР 197 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 552 человека.

«В места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца», — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция в Эль-Марзраа. Российская сторона предоставила нуждающимся жителям Сирии 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

Ранее сообщалось, что Турция планирует построить больницы и школы в зоне безопасности Сирии.

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