В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»
- РИА Новости
«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу о якобы «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии», — сказал он.
Он напомнил, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.
«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии», — указал Конашенков.
Как отметил представитель ведомства, благодаря реализуемому комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе.
«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.
Ранее Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполняют договорённости по Сирии.
Как отмечал министр, Турция может возобновить военную операцию в САР, Москва и Вашингтон не выполнят соглашения с Анкарой по северной части Сирии.