В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»

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Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний» вызывает недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»
  • РИА Новости

«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу о якобы «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии», — сказал он.

Он напомнил, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.

«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии», — указал Конашенков.

Как отметил представитель ведомства, благодаря реализуемому комплексу мер удалось значительно стабилизировать обстановку в регионе.

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.

Ранее Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполняют договорённости по Сирии. 

Как отмечал министр, Турция может возобновить военную операцию в САР, Москва и Вашингтон не выполнят соглашения с Анкарой по северной части Сирии. 

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