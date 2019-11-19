В Госдуме оценили планы НАТО признать космос оперативной сферой

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT планы НАТО признать космос новой оперативной сферой альянса.
В Госдуме оценили планы НАТО признать космос оперативной сферой
  • РИА Новости

«Вызывают недоумение заявления стран блока НАТО, которые говорят о космосе как о гражданской составляющей. Думаю, они нацелены на усиление военной составляющей и влияния альянса», — считает Швыткин.

Он также отметил, что действия альянса «в очередной раз ставят мировое сообщество на грань катастрофы».

«Если же говорить о заявлениях о неразмещении какого-либо вооружения в космосе, я отношусь к этому с большим недоверием», — сказал депутат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой.

Он подчеркнул, что при этом альянс не станет «разворачивать оружие в космосе».

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